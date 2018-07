„Ein Hoch auf Hier“: Heuernte am Neckar

Anzeige

Auch das ist Mannheim: Nur einen Katzensprung von der Innenstadt entfernt liegen Heurundballen. Werner Wolf hat das Foto bei einem Spaziergang auf der Neckarwiese gegenüber des Klinikums aufgenommen – gerade noch rechtzeitig, wie er schreibt: „Als ich ein paar Bilder gemacht hatte, kam ein Traktor und transportierte alles ab.“ Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und Reize der Stadt oder unserer Region abbildet und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Und vielleicht haben Sie ja sogar noch eine kleine Entstehungsgeschichte dazu parat. Bild: Wolf