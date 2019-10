„Ein Hoch auf Hier“: Industrieromantik

Die prächtige Flora im Waldpark oder Käfertaler Wald, die gepflegte Anlage des Luisenparks, große Teile der beiden Flussufer: Mannheim hat für Naturfreunde viel zu bieten – doch die Quadratestadt steht natürlich auch für ihre ausgeprägte Industrieromantik. Die hat Hobbyfotograf Adrian Blischke aus Mannheim auf seiner Aufnahme eindrucksvoll eingefangen. Sie zeigt – im milden Gegenlicht – einen Kran im Hafen. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit der Stadt oder der Region zeigt? Dann schicken Sie es an den „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die Adresse lokal@mamo.de. Bitte schreiben Sie dazu, wann und wo das Bild aufgenommen wurde und was auf der Aufnahme zu sehen ist. (Bild: Blischke)

