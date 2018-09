„Ein Hoch auf Hier“: Kunst im Netz

Bundesweit sorgt die neue Kunsthalle für Aufsehen – auch aufgrund ihres besonderen Aussehens. Das Netz, das den eigentlichen Bau überzieht, begeistert auch viele Hobbyfotografen – wie Michael Schuster aus Mannheim, der zu seinem Bild schrieb: „Den Kontrast der Metallkonstruktion mit dem Nachmittagshimmel und dem Baum fand ich besonders spannend.“ Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region abbildet und in unsere Bilderserie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es bitte an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch unbedingt dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Und vielleicht haben Sie ja sogar noch eine kleine Entstehungsgeschichte dazu parat. . . Bild: Schuster

