„Ein Hoch auf Hier“: Mandarinenten genießen den Frühling

Was tummelt sich denn da? Mandarinenten genießen die Frühlingssonne im Bellenkrappen. Dass sich die Tiere, die eigentlich in Ostasien beheimatet sind, im Wasser spiegeln, haben Margret und Peter Nöltner mit diesem Bild festgehalten. Entdeckt haben die beiden „MM“-Leser die Enten bei einem Spaziergang im Waldpark am 1. Mai – und die Aufnahme der Redaktion für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ geschickt. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu Infos, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020