„Ein Hoch auf Hier“: Nachts, wenn (fast) alles schläft

Mannheim.In der kleinen Allee vor dem Technoseum mit Blick zur Theodor-Heuss-Anlage hat Hubert Berberich nachts dieses Foto gemacht. „Die Kamera befand sich auf dem Stativ für eine Langzeit-Aufnahme von sechs Sekunden. Wie bestellt durchfuhr genau in dieser Zeit ein Streifenwagen mit Sondersignal den gesamten Bildausschnitt“, schreibt der „MM“-Leser.

Er widmet das Bild den vielen „Menschen hier in der Region, die bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten nachts für die Allgemeinheit auf Achse sind, wenn die meisten mit dem Gefühl der Sicherheit in Ruhe schlafen.“ Haben auch Sie ein besonderes Foto für unsere Reihe „Ein Hoch auf Hier“, dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“).