„Ein Hoch auf Hier“: Naturschauspiel über Sandhofen

Bilderbuch-Regenbogen über dem Norden Mannheims: Unser Leser Holger Wehe hat in der Wilhelmswörthstraße auf den Auslöser gedrückt – „zwischen zwei Regenschauern“, wie er schreibt. Die Straße, in der das Foto entstand, führt aus dem Stadtteil Sandhofen heraus direkt zum Rhein, in etwa parallel zur weiter nördlich verlaufenden Autobahn 6. Auf der anderen Seite des Flusses sieht man den Landeshafen Nord. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region abbildet und in unsere Bilderserie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es bitte an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch unbedingt dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Und vielleicht haben Sie ja sogar noch eine kleine Entstehungsgeschichte dazu parat. . . Bild: Wehe