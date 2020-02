„Ein Hoch auf Hier“: Noch herrscht Ruhe

Die meisten Mannheimer schlafen wohl noch oder sitzen gemütlich zu Hause beim Frühstück. Unser Leser Carsten Hohmann aber war an einem Samstagmorgen gegen 8 Uhr schon auf den Beinen und hat dabei die fast leere B 38 a in Fahrtrichtung Maimarkt – und den Sonnenaufgang – fotografiert. Er stand bei seiner Aufnahme auf dem Steg, der den Stadtteil Feudenheim mit dem Neckarplatt verbindet. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit der Stadt oder aber der Region zeigt? Dann schicken Sie es an den „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an die Adresse lokal@mamo.de. Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wann und wo das Bild aufgenommen wurde und was auf der Aufnahme genau zu sehen ist. (Bild: Hohmann)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020