„Ein Hoch auf Hier“: Paddler-Perspektive

Das ist mal eine Perspektive! Nicht vom Ufer aus wird der Neckar fotografiert, sondern das Ufer vom Neckar aus – und das sogar noch mit einem Paddel vor der Nase. Aufgenommen hat das Bild Martina Zimmermann bereits am 24. April, wie sie der Redaktion in einer E-Mail schreibt. An diesem Tag hat sie eine Paddeltour mit ihrem Faltboot auf dem Neckar unternommen. Unterwegs war die „MM“-Leserin von Feudenheim in Richtung Friesenheimer Insel. Gerade hat sie die Kurpfalzbrücke passiert. Deutlich ist links das MVV-Hochhaus zu erkennen, erahnen lässt sich im Hintergrund die Jungbuschbrücke.

Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und ein paar Infos zu der Aufnahme genügen.

