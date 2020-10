„Ein Hoch auf Hier“: Perspektivenwechsel

„Bei beginnendem Herbstwetter hat mich das besondere Licht in den Luisenpark gelockt – und ich war selbst überrascht: Von der Skulpturen-Wiese aus ergibt sich ein ganz neuer Blickwinkel auf den vermeintlich gut bekannten Mannheimer Fernmeldeturm.“ Das schreibt „MM“-Leserin Petra Heinemann zu ihrem Foto, das sie für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ an die Redaktion geschickt hat. Die Aufnahme drehe sozusagen die Größenverhältnisse um. Titel könnte sein: „Perspektivenwechsel für den Mannheimer Fernmeldeturm“. Aufgenommen hat die Ilveshei-merin das Bild bereits am 4. September. „Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie die neue Perspektive auch anspricht“, so Heinemann – und das tut sie. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der gesamten Region abgebildet werden soll, kann übrigens jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.10.2020