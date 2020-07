„Ein Hoch auf hier“: Schmuckanlage im morgendlichen Sonnenglanz

Da macht die Mannheimer Schmuckanlage ihrer Bezeichnung alle Ehre: Diese wunderschönen Wasserkaskaden hat Angelika Cooper morgens um 9 Uhr am Friedrichsplatz aufgenommen. Um diese Zeit sei dort „alles schön leer“ gewesen, schreibt dazu die Leserin von der Vogelstang. Das habe vermutlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Gut möglich, aber vielleicht auch mit der Uhrzeit. Denn wer derzeit an heißen Tagen im Zentrum unterwegs ist, sieht durchweg reichlich Menschen. Gerade rund um den Wasserturm, wo sich viele speziell in der Mittagspause gern ein bisschen erholen. Auch als Fotomotiv ist das Mannheimer Wahrzeichen unverändert beliebt. Ständig sieht man hier sich gegenseitig ablichtende Menschen aller Altersklassen. Fotos für unsere Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu Infos, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. sma (Bild: Angelika Cooper)

