„Ein Hoch auf Hier“: Schwanensee

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages über dem Vogelstangsee – eingefangen von Annette Elm beim Spaziergang mit ihrem Mann Ralph. Der Schwan ist den beiden an diesem Montag am späten Nachmittag ganz entspannt vor die Linse geschwommen. Die zwei „MM“-Leser schreiben in ihrer E-Mail an die Redaktion von einer „herrlichen Umgebung“. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“.. lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.01.2021