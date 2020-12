„Ein Hoch auf Hier“: Sonnenuntergang über der Gartenstadt

Orange-rot sieht der Himmel über der Mannheimer Gartenstadt aus. Die Farben ähneln denen von Flammen. Es ist aber kein Feuer, das für das Farbspektakel in den Abendstunden verantwortlich ist. Kleine Staubpartikelchen streuen das Sonnenlicht und erzeugen das Abendrot. Jana Wehe hat dieses Naturschauspiel im April 2020 in ihrem Garten aufgenommen und dem Bild den Titel „Herrlicher Sonnenuntergang in der Gartenstadt“ gegeben. Bilder für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region abgebildet werden soll, kann jeder einreichen: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de und dazu ein paar Informationen, wann und wo die Aufnahme entstanden ist, genügen. Die Bilder erscheinen in loser Folge im Lokalteil des „Mannheimer Morgen“. tbö (Bild: Jana Wehe)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.12.2020