„Ein Hoch auf Hier“: Spaziergang durch ein Paradies

Mannheims Paradiese entfalten jetzt im Oktober ihre besonderen Reize – wie der Wilhelmswörthweiher zwischen Sandhofen und dem Rhein. Elke Weinkötz hat ihn bei Traumwetter fotografiert – ein Bild, das Lust auf ausgedehnte Herbstspaziergänge macht, oder? Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Weinkötz

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.10.2018