„Ein Hoch auf Hier“: Stadt, Wand, Fluss

Die MS „Königin Silvia“ auf der Rückfahrt nach Heidelberg: An Bord genoss auch unser Leser Walter Steudle die Ausblicke auf Mannheim. Unter der Kurpfalzbrücke drückte er auf den Auslöser. Auf seinem Bild sind am rechten Ufer des Neckars das trutzige Collini-Center und der Fernmeldeturm zu erblicken. Im Hintergrund erkennt man Collini-Steg und Friedrich-Ebert-Brücke. Haben auch Sie ein Foto, das die Schönheit und die Reize unserer Stadt oder unserer Region zeigt und in unsere Serie „Ein Hoch auf Hier“ passt? Dann schicken Sie es an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort jeweils: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie auch dazu, wo und wann Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt. Bild: Steudle

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018