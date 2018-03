"Ein Hoch auf Hier": Stadtnahes Paradies

Anzeige

Psst, leise. . . Hören Sie auch nichts? Außer vielleicht einem leisen Glucksen des Wassers, einem Vogel auf Nahrungssuche im Unterholz? Frank Starosta jedenfalls, der das Foto gemacht hat, hat das genauso erlebt, als er im Januar sonntags im Waldpark spazieren war. "Mich hat die Unberührtheit und Stille direkt am Ufer beeindruckt", schrieb der Geschäftsführer von Haus & Grund in seiner Mail. Seine Handy-Aufnahme ist am Bellenkrappen entstanden. Ein Naturparadies so nah an der Innenstadt - das ist etwas Besonderes und genau richtig für unsere Reihe "Ein Hoch auf Hier", mit der wie die Schönheit der Stadt und der Region zeigen möchten. Haben auch Sie ein ausdrucksstarkes Foto, dann schicken Sie es an: "Mannheimer Morgen", Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim, oder mailen Sie an lokal@mamo.de ("Ein Hoch auf Hier"). Bitte schreiben Sie noch dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es genau zeigt.