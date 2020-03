„Ein Hoch auf Hier“: Über Franklin geht die Sonne auf

Matschiger Boden, leuchtender Himmel – über einem neuen Mannheimer Stadtteil geht die Sonne auf: Dieses Bild von Franklin in Käfertal hat Irma Hettich eines frühen Morgens im Februar um 7 Uhr aufgenommen, als sie auf dem Weg zur Arbeit war. Zu sehen ist darauf das neue Studentenwohnheim, schreibt die „MM“-Leserin in ihrer E-Mail. Fotos für die Serie „Ein Hoch auf Hier“ einreichen, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region festgehalten werden soll, kann jeder: Einfach der Redaktion eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu möglichst viele Informationen, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.03.2020