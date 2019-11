„Ein Hoch auf Hier“: Urbane Natur

Wasser, Wiese, Wolken. Dazu eine Brücke und ein Fernmeldeturm. Straßenbahn, Autos und ein Basketballfeld. Und im Hintergrund erheben sich die Hänge des Odenwalds. Oder: „Urbane Natur bei regnerischem Wetter.“ So hat Torsten Hamm seine Aufnahme überschrieben, die er für die Fotoserie „Ein Hoch auf Hier“ an die Redaktion geschickt hat. Abgedrückt hat der „MM“-Leser auf dem Collini-Steg, der über den Neckar führt. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt und der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach eine E-Mail mit der Aufnahme unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu einige Informationen zu dem Bild. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.11.2019