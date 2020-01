„Ein Hoch auf Hier“: Viel Natur und etwas Schatten

„Schattenspiele“ – diesen Titel hat Peter Hehemann seinem Schnappschuss gegeben. Aufgenommen hat der „MM“-Leser das Foto an einem sonnigen Mittag in der vergangenen Woche am Neckar bei Neuostheim. Unterwegs war er dabei in Richtung stadteinwärts, wie Hehemann in seiner E-Mail an die Redaktion schreibt. Eingesandt hat er sein Foto für die Serie „Ein Hoch auf Hier“, mit der die Schönheit der Stadt und der ganzen Region festgehalten werden soll – und das kann jeder: Einfach eine E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu ein paar Informationen, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020