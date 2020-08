„Ein Hoch auf Hier“: Wegweisend

Mannheim? Mannheim! Unsere Foto-Reihe „Ein Hoch auf Hier“ führt uns diesmal vor die Tore der Stadt. Michael Melchert hat uns die eindrucksvolle Aufnahme kürzlich geschickt. Den Wegweiser im Gegenlicht hatte er im Bösfeld an der Xaver-Fuhr-Straße fotografiert. Im Hintergrund seines Bildes zeichnen sich die Konturen des Odenwalds ab. „Es geht aufwärts in der Luftfahrt“, schrieb Melchert in seinem Begleittext und verwies auf die Kondensstreifen am Himmel. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt, aber auch der Region festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: Einfach per E-Mail unter dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken. Bitte schreiben Sie noch ein paar Informationen dazu, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020