„Ein Hoch auf Hier“: weißer Schwan, bunte Wand

Peter Hehemann nennt seine Aufnahme „In ungewohntem Revier“. Entstanden ist das Foto am Montagmittag um 13 Uhr. Es zeigt einen Schwan, der gemütlich im Neckar unter der Friedrich-Ebert-Brücke schwimmt – die bunten Graffiti an der Mauer scheinen ihn nicht zu interessieren. Als ihm der Schnappschuss gelang, stand „MM“-Leser Hehemann auf der Uferseite, an der das Universitätsklinikum liegt. Fotos für die Serie, mit der die Schönheit der Stadt festgehalten werden soll, kann jeder einreichen: einfach der Redaktion eine E-Mail mit dem Stichwort „Ein Hoch auf Hier“ an lokal@mamo.de schicken – und dazu Infos, wann und wo das Foto aufgenommen wurde. lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020