„Ein Hoch auf Hier“: Zug um Zug im Rangierbahnhof

Zu später Stunde hat Hobby-Fotograf Jürgen Krause auf den Auslöser gedrückt. Sein Motiv: der Mannheimer Rangierbahnhof, einer der größten seiner Art in Europa. Wer genau hinschaut, erkennt auf dem Bild vor dem Victoria-Hochhaus auch das gelbe Stahlfachwerk des Neckarauer Übergangs. Haben auch Sie eine passende Aufnahme, dann schicken Sie sie gerne an: „Mannheimer Morgen“, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim oder mailen Sie es an lokal@mamo.de (Stichwort: „Ein Hoch auf Hier“). Bitte schreiben Sie dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was es zeigt. Wasserturm, Rhein, Neckar oder Luisenpark sind beliebte Motive. Aber wir freuen uns ganz besonders über unbekannte Ecken. Die Fotos veröffentlichen wir regelmäßig auf unseren Mannheim-Seiten. (Bild: Krause)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020