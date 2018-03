Ein Hund macht Spaß - und viel Arbeit

Anzeige

Auf der Internetseite des Tierheims auf der Friesenheimer Insel hat sich Laura Wendler in den Spitz-Mischling Puschel verliebt. Um den Hund kennenzulernen, ist die 14-Jährige mit ihrer Mutter Kerstin Wendler für einen Probespaziergang mit dem Vierbeiner in die Einrichtung des Tierschutzvereins gefahren. Die Schülerin fühlt sich mit Unterstützung ihrer Mutter bereit, einem ersten, eigenen Hund ein Zuhause zu geben. „Ich würde gerne Hundepsychologin oder Hundetrainerin werden“, sagt das Mädchen. Zur Vorbereitung hat sie mehrere Bücher über Vierbeiner gelesen und mit den Tieren ihrer Mutter Erfahrung gesammelt. Erst unlängst hat ein trauriger Vorfall für Bestürzung unter Tierfreunden gesorgt. Während eines Aufenthalts in einem Freizeitbad vor ungefähr zwei Wochen ließ eine 59-jährige Südhessin ihr Tier für mehrere Stunden alleine im Auto. Trotz milder Außentemperaturen erhitzte sich der schwarz lackierte Pkw stark, so dass die Hündin qualvoll an einem Hitzschlag verendete. Laut Polizei wird gegen die Frau noch ermittelt. Doch was müssen Hundehalter beachten? Mitarbeiter des Tierheims und ein Hundezüchter geben hilfreiche Tipps.

Puschel ist ein Glücksfall, Familie Wendler ist bereits der vierte Interessent für das Tier. Die Tierheimmitarbeiter möchten jedoch den idealen Halter für ihren Schützling finden - auch um sicher zu gehen, dass sich seine neue Familie der Verantwortung bewusst ist, die die Haltung eines Hundes mit sich bringt.

Um Vorfälle wie in Weinheim vorzubeugen hat die Tierärztin Dorothee Giebler Plakate in ihrer Praxis aufgehängt, die vor Hitzschlägen warnen. Fahrlässigkeit beginnt für die Ärztin bereits, wenn Hundehalter auf einen Trainer verzichten oder mit ihrem Tier ohne Leine in der Stadt flanieren. „Ein Hund macht viel Arbeit“, sagt Giebler. Viele Menschen seien zu blauäugig und kämen ihren Verpflichtungen gegenüber den Vierbeinern nicht nach. So entstünden tragische Unfälle.