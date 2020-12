Ein Juwel hinter bescheidener Fassade

Mit der blaugrauen, weitgehend schmucklosen Fassade und den Fenstern aus rotem Sandstein wirkt das Haus in C 3,17 eher unauffällig. Doch schaut man ins Innere, entdeckt man einen „versteckten Schatz“, so Andreas Schenk, der Architekturexperte vom Marchivum. Nun steht die denkmalgeschützte „Diffené-Villa“, eines der wenigen erhaltenen Barockhäuser in den Quadraten mit einer sehr wechselvollen Geschichte, zum Verkauf.

Das genaue Baujahr ist unbekannt. Ab 1720, als Mannheim zur kurfürstlichen Residenz erhoben wird, entstehen in diesem Teil der Stadt mehrstöckige Häuser. Friedrich Teutsch, ehemaliger Marchivum-Mitarbeiter und auch nach der Pensionierung lange ehrenamtlich tätig, hat Steinmetzzeichen im Sandstein entdeckt, die auf das Jahr 1740 hinweisen. Bereits ab 1735 gibt es Überlieferungen, die als ersten Eigentümer den italienischen Händler Carl Venino, verheiratet mit Maria Margaretha Brentano, nennen.

Eine Stiftung als Erbe

Um 1815 kauft der jüdische Handelsmann Isaak Dreyfuß das Haus. Ab 1829 steht der Weinhändler und von 1852 bis 1861 amtierende Oberbürgermeister Heinrich Christian Diffené als Eigentümer in alten Akten. Er ist bekannt als Gründer der Mannheimer Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft sowie Mitgründer der Mannheimer Börse und der Badischen Bank. In dem Haus wird 1833 sein Sohn Philipp Diffené geboren, später Mitglied des Reichstages, Präsident der Handelskammer, großer Kämpfer für den Bau des Industriehafens und einziger Ehrenbürger von Mannheim, dem die Auszeichnung posthum zuteil wurde. Er stirbt nämlich 1903 einen Tag, bevor er die Urkunde erhalten sollte.

Nach dem Tod des Vaters 1883 erbt sein viertes und jüngstes Kind Clara die Villa. Sie ist seit 1868 mit dem Chemiker und Fabrikanten August Reimann aus Ludwigshafen (1834-1915) verheiratet. Sie wohnt aber hier bald ohne ihren Mann, denn der wird wenige Monate nach der Eheschließung psychisch schwer krank – die Rede ist von Wahnvorstellungen – und muss in die Heil- und Pflegeanstalt Illenau in Achern/Baden. Clara baut sich dort ein Haus, zieht zeitweise in die Nähe ihres Mannes und hält ihm bis zum Tod die Treue.

Dann macht sie Illenau große Schenkungen, „insbesondere für die bessere Ausbildung junger Ärzte und die medizinische Forschung“, so Andreas Schenk. Zugleich beginnt sie aber in Mannheim mit „einer weit verzweigte Stiftungstätigkeit“, etwa als Gönnerin zugunsten des Diakonissenmutterhauses.

Wenige Monate nach ihrem Mann stirbt Clara erschöpft im Alter von 67 Jahren. Testamentarisch setzt sie die Clara Reimann-Diffené-Stiftung als Erbe ein. Bis 1941 betreut die Stiftung in C 3,17 alleinstehende Frauen. „Bewohnerinnen sind in der Regel berufstätige Frauen, von der Lehrerin über die Laborantin bis zur Bankbeamtin, zeitweise aber auch Männer und Ehepaare zur Miete“, hat Andreas Schenk aus alten Akten entnommen. Aber nach 1941 verlieren sich die Spuren der Clara Reimann-Diffené-Stiftung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg taucht das Haus als Privatbesitz in den Adressbüchern auf, mit mehreren Besitzerwechseln. Ab 1972 residiert hier eine „Aktion Kind und Familie“, betreibt einen Kindergarten. Zudem sind Praxen für Sprachtherapie, Erziehungsberatung sowie Psychotherapie ansässig. Belegt ist das bis 1990, dann fehlen für etwa zehn Jahre die Nachweise. Hans Huth führt das barocke Juwel in seinem Standardwerk „Die Kunstdenkmäler des Stadtkreises Mannheim“ von 1982 nicht auf. Das Gebäude taucht sogar in einer Liste verloren gegangener, sprich abgerissener Barockbauten auf – aber es steht noch.

Viel Schutt beseitigt

Völlig heruntergekommen, erwirbt 2000 ein Ehepaar das Anwesen – und macht sich an die Arbeit. 60 Container Schutt werden herausgeschafft, Dreck beseitigt, Ölanstriche an den Wänden abgekratzt, Deckengemälde freigelegt und unter sieben Schichten Linoleum oder Klebeteppichen kommen Kassettenparkett sowie Buchen- und Fichtendielen zum Vorschein.

Drei Jahre Zeit, viel Liebe und einen Millionenaufwand stecken die Eigentümer in das Gebäude. Die komplett erhaltene, mit Engeln, Schwänen und Ornamenten bemalte, aber durchhängende Stuckdecke sichert ein Restaurator.

Heute beeindruckt schon das imposante Foyer mit Rundbögen, Sandsteinsäulen und gusseisernem Handlauf im Treppenhaus, strahlen Stuck an Wänden und Decken, Bodenfliesen, Deckenmalereien und hölzerne Doppelflügeltüren sowie 3,50 Meter hohe Decken ein besonderes Ambiente aus. Das Haus stehe „exemplarisch für die gehobene großbürgerliche Mannheimer Wohnkultur des 19. Jahrhunderts“, sagt Annika Osche von Engel & Völkers, die das Anwesen mit 448 Quadratmetern Wohnfläche derzeit für 2,1 Millionen Euro als „wahre Rarität in der Quadratestadt“ anbietet.

Natürlich ist nicht alles aus der Barockzeit. „Die Stuckdecken und gefliesten Böden stammen augenscheinlich aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, so Schenk. Das Geländer zeige eindeutig Jugendstileinfluss, also um 1900: „Ein schönes Beispiel floraler Jugendstilornamentik.“ Für den Marchivum-Experten ist „das Haus ein architektonisches Juwel, dessen Glanz sich erst erschließt, wenn man hinter die Fassade schaut“.

