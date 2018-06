„Ein Käfig voller Narren“ auf der Freilichtbühne

Anzeige

Eine lange Ehe, ein Sohn aus einem Seitensprung und dessen Verlobte aus einem erzkonservativen Elternhaus: Da sind Spannungen vorprogrammiert. Was sich das Ehepaar einfallen lässt, um die Hochzeit nicht platzen zu lassen, erzählt Jean Poirets Komödie „La Cage aux Folles“ – „Ein Käfig voller Narren“. Für die Vorstellung auf der Freilichtbühne (Kirchwaldstraße 10) am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ sowie Name, Adresse und die Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. cvs Bild: Freilichtbühne