„Ein Käfig voller Narren“ auf der Freilichtbühne

Jean Poiret hat mit „La Cage aux Folles“ („Ein Käfig voller Narren“) eine einzigartige Komödie geschrieben. Ein absolutes Kultstück, das auch als Film und Musical sagenhafte Erfolge feierte. In diesem Jahr ist es im Programm der Freilichtbühne Mannheim. Der „MM“ verlost für die Vorstellung am Samstag, 14. Juli, um 20 Uhr dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem dt. Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dabei auch erreichbar sein. Weitere Tickets unter der Ticket-Hotline 0621/7628100 oder E-Mail tickets@flbmannheim.de. bro