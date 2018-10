Ein Karton für die Felge

Dreimal hat Erich Ofer sich in den vergangenen sieben Jahren mit seinen Entwürfen beim Wettbewerb des Deutschen Verpackungsinstituts beworben. Dieses Mal hat es geklappt. Mit seiner Verpackung einer Motorradfelge für den Profi-Rennsport und den ambitionierten Hobby-Motorradfahrer hat er den Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie Logistik und Materialfluss gewonnen und im Rahmen der FachPack Nürnberg kürzlich in Empfang genommen. Erich Ofer arbeitet bei der Mannheimer Firma Lichtenberger Verpackungen.

Passgenau wie ein Reifen, mit möglichst wenigen Berührungspunkten umhülle die Wellpappe das rund 1000 Euro teure Objekt der Begierde – keine Delle solle am Produkt entstehen, kein Kratzer den Lack beschädigen, heißt es in einer Pressemeldung. Dafür soll wenig Material ausreichen und das Handling beim Auspacken schnell und mühelos vonstatten gehen. Als Einstoffverpackung – also nur Wellpappe – könne das Paket flach gelagert, nach Gebrauch schnell zerlegt und dann auch noch umweltfreundlich entsorgt werden. Eine gute Lösung für alle Felgen – nicht nur für die Rennmodelle, so sah das zumindest die Preisjury.

Möbelbau als Hobby

Als Verpackungsentwickler fing der gelernte Werkzeugmacher und Maschinenbautechniker Erich Ofer seine Karriere an, war fast 20 Jahre im Lkw-Verkauf tätig und kehrte dann zurück zu seinen Wurzeln. „Inzwischen“, so berichtet er über den Wandel in der Branche, „schicken die Auftraggeber ihre Produkte gar nicht mehr zu uns, sondern übersenden eine 3D-Datei mit dem Teil, für das wir eine Verpackungslösung finden sollen.“ Derzeit arbeitet er an der Verpackung von Auspuffteilen für einen Autozulieferer. Zur Entspannung baut der Entwickler in der Freizeit bisweilen Möbel, ganz traditionell in Holz, dem Ursprung seines derzeitigen Werkstoffes. Außerdem geht der Pfälzer aus Römerberg bei Speyer als Trompeter und Flügelhornist beim dortigen Musikverein seinem Hobby nach.

Chef will Produkt vermarkten

Firmenchef Jan Lichtenberger habe nicht mit dem Gewinn des Preises gerechnet, sei nun mächtig stolz und freue sich mit Erich Ofer und dessen drei Mitarbeitern im Entwicklungsteam. „Es ist für uns als Hersteller nicht immer einfach, die Entwicklungskosten einzupreisen, schildert er die Situation in der Branche und ergänzt: „Wir müssen immer in Vorleistung treten.“ Dabei sei er aber optimistisch, „das tolle Produkt“ gut vermarkten zu können. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018