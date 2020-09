Ein Kirchturm, zum Verwechseln ähnlich

Dass wir in der 174. Folge von „Erkennen Sie Mannheim?“ nach einem Kirchturm gesucht haben, war der einfachere Teil unseres Rätsels. Nicht auf Anhieb zu erschließen und damit schwieriger war die Frage, welche Kirche konkret gesucht war und in welchem Stadtteil sie steht. Offensichtlich, das geht aus der Fülle an verschiedenen Antworten hervor, hat der von uns gesuchte Turm einige „Doppelgänger“, die ähnlich konstruiert sind.

Trotzdem lag die große Mehrheit der Teilnehmer richtig: Gesucht war der Turm der katholischen St. Pius-Kirche. Sie steht jedoch nicht in Neuhermsheim, wie mehrere Leser schrieben, sondern in Neuostheim. „In dieser Kirche haben sowohl meine Eltern als auch ich selbst geheiratet. Meine Kinder, wie auch ich, gingen hier zur Kommunion“, schreibt Karola Werdan. „Der langjährige Gemeindepfarrer Gerhard Schmutz hat hier sehr früh die Ökumene vorangetrieben und mit Pfarrer Karl H. Jung das ökumenische Zentrum Kyrill und Methodius aufgebaut.“

Bunkerwand als Fußball-Torwand

Werner Hübner aus Frankenthal liefert zur richtigen Lösung zusätzliche Informationen: „Der Kirchenbau wurde 1954 begonnen und war der erste katholische Kirchenneubau nach dem Krieg in modernem Stil.“ Er verortet den Turm an der Ecke Holbein-/Feuerbachstraße. Tatsächlich liefern unsere Aufnahmen zwei Perspektiven: Die historische Aufnahme – sie stammt aus dem Jahr 1955 – ist die Ansicht aus der Blickrichtung Böcklinstraße, das aktuelle Foto ist in der Feuerbachstraße entstanden.

Das hat auch Jürgen Beres erkannt und liefert noch folgende Anekdote: „Ich bin zwar ,lateinisch fromm‘, also katholisch, und war als Kind Messdiener in der Jesuitenkirche beim seligen Prälat Nikolaus, der damals noch Stadtdekan war. Auch heute noch, 65 Jahre später, kann ich einen Teil der Messgebete, die früher in lateinischer Sprache gesprochen wurden, auswendig (Ad Deum qui laetificat juventutem meam...).“

Andrea Stadelhofer-Cares bezieht sich auf ein kleines Detail, das ihr aufgefallen ist: „Am linken Bildrand ist der Bunker zu erkennen, der uns als Kindern immer großen Respekt einflößte.“ Sie ist nach vielen Jahren wieder nach Neuostheim zurückgekehrt. Heute engagiert sie sich ehrenamtlich im ökumenischen Zentrum Neuostheim.

Hansheinrich Beha hat viele Erinnerungen an die Kirche: „Rechts ist die Chorwand der Katholischen Kirche St. Pius und links ist ein kleines Stück des Bunkers zu sehen. Diese Bunkerwand war für uns Kinder der ideale Platz als Torwand beim Fußballspiel. Später wurde entlang der Bunkerwand der Kindergarten und das Pfarrhaus gebaut und das Fußballspielen hatte ein Ende.“ Beha gehörte dem ersten Kommunionsjahrgang in der Kirche an, war dort Ministrant und von 1985 bis 2015 Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, dem er bis heute angehört.

Als für die Zusammenarbeit mit der evangelischen Thomasgemeinde ein gemeinsames Geläut geplant wurde, sei er einige Mal im Turm gewesen und erinnert sich an manch „mulmiges Gefühl“ vor allem beim Abstieg: „Die Treppe ist ziemlich steil, die Stirnseiten des Turms sind offen und man schaut dann offen in die Tiefe. Die Geländer boten optisch auch nicht unbedingt Halt. Ich war immer froh, wenn ich wohlbehalten wieder auf dem Boden war.“

Wolfgang Reuter erinnert sich an die Weihe der fünf Glocken – eine von St. Pius, zwei aus der Thomaskirche und zwei neue – im Mai 2019: „Unmittelbar bevor alle 5 Glocken zusammen läuten sollten, fuhr der Eiswagen vor“ und habe geklingelt, „dies führte zur allgemeinen Erheiterung. Aber das anschließende ,Gesamtgeläut‘ erfreute sehr und erfreut mich immer wieder.“

Über den Bunker hat Bernhard Weiskopf die Lösung gefunden: „Das alte Gebäude dicht daneben brachte mich auf St. Pius am Böcklinplatz in Neuostheim, denn dort steht ein ehemaliger Hochbunker neben Kirche und Kindergarten.“ Mannheim habe „viele dieser einfachen Glockentürme, die sehen alle ähnlich aus“. Die Farbe könne man auf dem Graustufenbild nicht erkennen.

Das bringt uns noch kurz zu den anderen Vorschlägen, die als Lösung eingereicht wurden: Mehrmals genannt wurden die Trinitatiskirche in G 4, die Philippuskirche und die Kirche St. Hildegard in Käfertal sowie die Paul-Gerhardt-Kirche in der Neckarstadt.

