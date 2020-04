Ein kleiner Garten der Hoffnung

Alles wird gut. Irgendwann, am Ende. Stefan Scholpp ist davon ganz fest überzeugt, auch wenn das derzeit schwerfällt. Bis dahin will der Pfarrer der Christuskirche Hoffnung machen und die österliche frohe Botschaft auf besonders anschauliche Weise vermitteln: Mit einem Ostergarten, der derzeit vor der Christuskirche entsteht.

Als Pfarrer muss man viel machen – auch ungewöhnliche Dinge, gerade jetzt, während der Corona-Pandemie. Für Scholpp und seine Kollegin Maibritt Gustrau hat auch eine Tour zum Baumarkt dazugehört. Steine, Rindenmulch und palmähnliche Pflanzen in großen Kübeln haben sie im „Bauhaus“ Mallau geholt, denn auch damit lässt sich Glaube demonstrieren und vertiefen.

Tisch und Holzkreuz

Zuvor saßen sie „im Team, haben alles Mögliche überlegt, was wir noch machen könnten“, erzählt Scholpp von einem Treffen von ihm mit Gustrau und Vikar Sebastian Degen. „Die Pandemie mag das öffentliche Leben lahmlegen. Den Glauben, die Liebe und die Hoffnung nicht!“, betont Scholpp. Er und seine Kollegen bieten schon Video-Gottesdienste und Telefon-Kurzandachten an. Aber sie wollten noch mehr tun, um Ostern erlebbar zu machen – öffentlich, für jeden sichtbar, im Vorbeigehen, aber für jeden, der ausharren mag, auch zum Innehalten vor Ort. Natürlich nur mit Mindestabstand, wie er bekräftigt.

Ein mit Steinen gesäumter, etwa sieben Meter langer gewundener, mit Rindenmulch ausgelegter Weg auf dem Werderplatz ist seit Palmsonntag der Anfang – wie der Anfang von der letzten Lebenswoche Jesu, als er auf einem Esel in die Stadt Jerusalem reitet. Anstelle der einst üblichen Palmwedel sollten die Gläubigen Altkleider auf den Weg legen, und tatsächlich kamen einige Spenden für Bedürftige zusammen.

Zum Gründonnerstag wird die Installation, die große Schrifttafeln erläutern, um eine weitere Station ergänzt: Es ist ein Tisch mit 13 Plätzen, für das letzte Mahl von Jesus und den zwölf Jüngern. Es gibt Namensschilder – mit historischen Namen von Aposteln, aber auch modernen Frauennamen. „Wir wollen ja, dass das Thema in die Gegenwart hineinspielt“, so Scholpp. Zum Mitnehmen hält er Blätter mit Tipps für ein häusliches Mahl bereit – Versammlungen und Gottesdienste sind ja verboten.

An Karfreitag wird ein großes, schwarzes Holzkreuz auf dem Werderplatz errichtet – und ein weiteres, mit Kerzen beleuchtetes Kreuz aus Sand auf dem Boden der Kirche. Es ist die Einladung, unterm Kreuz zu stehen, zu schweigen – einzeln, wohlgemerkt. Aber dass das Kreuz nicht den Tod bedeutet, sondern die Auferstehung folgt, soll ab Karsamstag die letzte Station verdeutlichen. Es ist ein Stück Kanalrohr aus Beton, umbaut mit Brettern. Davor rollen die Pfarrer einen scheinbar schweren, jedoch mit Bauschaum hergestellten Stein von zwei Metern Durchmesser – um ihn anschließend beiseite zu räumen: das Felsengrab, nach der Auferstehung leer. Dazu gibt es kleine Töpfchen mit Osterglocken, kostenlos zum Mitnehmen, solange der Vorrat reicht. „Ein Ostergruß, ein Zeichen für blühendes Leben, für Hoffnung und Auferstehung“, deutet Scholpp das.

Nur wenige Tage hatten er und seine Kollegen, die Idee umzusetzen. Der Hilfsverein und die Stiftung Christuskirche haben finanziell geholfen, den Rest hat die Gemeinde finanziert. „Aber wird wollen den Menschen eine Gelegenheit geben, die Botschaft unmittelbar zu erfahren und zu erleben, wenn sie es schon in der Kirche nicht können – was viele schmerzt“, so der Pfarrer. Doch so könne er vermitteln, was jetzt wichtig sei: Alles wird gut.

