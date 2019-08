„Ein kleines Denkmal gesetzt“

Kinder, Kindeskinder und sogar die Urenkel des ehemaligen, kürzlich verstorbenen Parkdirektors Karl Eisenhuth sind der Einladung von Stadtparkchef Joachim Költzsch gefolgt, um dessen Vorgänger ein kleines Denkmal im Luisenpark zu setzen. Karl Eisenhuth war von 1973 bis 1977 kaufmännischer Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim GmbH und übernahm danach die Geschäftsführung der im Anschluss neu gegründeten Stadtpark Mannheim GmbH bis zum Jahr 1992. Nun durften die Töchter Monika Werner und Irmgard Knoll eine Sockeltafel enthüllen, die den exponierten Platz gleich nach dem Haupteingang des Luisenparks als Karl-Eisenhuth-Platz ausweisen wird.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass unser Vater, Opa unserer Kinder und Uropa wiederum derer Kinder auf diese Weise für immer mit den Stadtparks verbunden bleiben wird. Die Verbundenheit hatte er zu Lebzeiten sowieso, nun reicht sie über seinen Tod hinaus. Das macht uns alle sehr stolz,“ sagte Monika Werner dankbar und sichtlich berührt.

Feierstunde zum 90. Geburtstag

Das Datum der Einweihung ist nicht zufällig gewählt. An diesem Tag wäre Karl Eisenhuth 90 Jahre alt geworden. Eine leuchtende Sonnenblume brachten die Töchter aus diesem Anlass als Geburtstagsgruß mit. Und sie hatten noch ein Geschenk dabei. Monika Werner und Irmgard Knoll übergaben Joachim Költzsch einen Scheck in Höhe von 5000 Euro, den er in Funktion als Mitglied des Fördervereins „Freunde des Luisenpark“ e.V. mit großem Dank zur Weitergabe entgegennahm.

Die Geste, so die Angehörigen, solle zeigen, dass die Familie das Engagement des langjährigen Park-Chefs Karl Eisenhuth für die Stadtparks auch in Zukunft fortsetzen möchte. red

