Ein klimaneutrales Mannheim ist möglich - aber wann?

In zehn Forderungen hat die Aktionsgruppe „Fridays for Future“ ihre Zukunfts-Vision einer klima- und sozial gerechten Stadt formuliert. In dieser Serie bewerten Betroffene und Experten die Forderungen. Diesmal geht es um die klimaneutrale Stadt.

Was „Fridays for Future“ sagt

„Durch das aktuelle verantwortungslose Handeln von Politik und Industrie wird unser Planet immer weiter

...