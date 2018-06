Ein kräftezehrender Lauf

Anzeige

„Euch könnte ich umarmen“, sagte Baronin Elisabeth Freifrau Spies von Büllesheim – und tat es dann auch. So ehrte die Diözesanleiterin der Malteser fünf Mannheimer Feuerwehrleute, die sich im wahrsten Wortsinne für die Malteser abgestrampelt und so Spenden von über 8400 Euro zusammenbekommen haben. Sie erhielten die – an Personen außerhalb des Ordens selten verliehene – Dankesplakette für besondere Verdienste um den souveränen Malteserorden.

„Verschwitzt habe ich Euch ja auch schon umarmt, dann kann ich es jetzt wieder tun“, beschloss die Baronin die ungewöhnliche Ehrung. Denn kräftig verschwitzt waren sie wirklich: Steffen Göhring, Tim Bratzler, Ralf Glock-Keinert, Uwe Spitzer und Robin Kandiziora sind beim Maimarkt eine Woche lang rund um die Uhr auf dem Laufband 1000 Kilometer in voller Einsatzkleidung gelaufen, um so Spenden zu sammeln (wir berichteten). Mit der Aktion unterstützten sie die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM). Dafür haben die die fünf Leistungssportler, alle Mitglied im Wettkampfteam des Stadtfeuerwehrverbands und bereits erfolgreich bei zahlreichen internationalen Wettbewerben, eigens Urlaub genommen.

„Wir sind seit 2010 das Wettkampfteam, waren weltweit unterwegs, haben viele Medaillen gewonnen, viel Unterstützung von Firmen, von Kollegen erfahren – da wollten wir einfach etwas zurückgeben“, erklärte dazu Steffen Göring. Auch von der Stadt habe man immer „viele nette Worte“ gehört, ergänzte er. Den Rahmen für die Aktion bot der vom Stadtfeuerwehrverband auf dem Maimarkt initiierte Stand „Schulterschluss“ von allen Hilfs- und Rettungsorganisationen. „Eine tolle, sehr sinnvolle Sache“, dankte die Baronin dem Initiator, dem Vorsitzenden Karl F. Mayer vom Stadtfeuerwehrverband und Malteser-Bezirksreferent Uli Engel, der die Idee zu dem Benefiz-Lauf hatte.