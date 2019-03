Ein Kunsterlebnis zum Anfassen

„Ich sehe was – und was siehst Du?“ – das ist der Titel eines besonderen Projektes, das bereits seit 2013 in enger Zusammenarbeit zwischen Albrecht-Dürer-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Sehen/Mannheim-Käfertal, und der Kunsthalle Mannheim stattfindet. Gebannt und fasziniert lauscht Jasmin (16) den Erzählungen der

...