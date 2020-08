Ein Leben am und auf dem Wasser

Von wegen Ruhestand! „Nein, an diesem Tag geht es leider nicht“, bescheidet Wilhelm Müßig eine erste Anfrage nach einem Termin: „Da muss ich ein Schiff von Mainz nach Speyer überführen.“ Der langjährige Haupthafenmeister des Mannheimer Hafens, immerhin der flächengrößte in ganz Deutschland, ist auch zehn Jahre nach seiner Pensionierung auf dem Wasser unterwegs. An diesem Freitag macht er eine Ausnahme: Da feiert er 75. Geburtstag.

Bald kommt es doch zu dem Treffen, in seinem Haus in Rheinau-Süd, nur wenige hundert Meter entfernt von seinem einstigen Wirkungsfeld, dem Rheinauhafen. Dass er hier wohnt, in einem Stadtteil, der den Namen eines Flusses trägt, das hat aber auch durchaus etwas Symbolisches: Der Rhein, Wasser an sich, prägt nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Vorfahren. Auf 1649 geht die Familientradition der Müßigs als Binnenschiffer zurück.

In diese Tradition hineingeboren wird der Jubilar am 28. August 1945 in Eberbach, wo die Familie damals zu Hause ist. Schwierige Zeiten liegen hinter Vater Karl, natürlich auch er Partikulier (Eigner und Führer eines Binnenschiffs). Mit seiner „Johanna“ schippert er ungeachtet der Luftangriffe auf Neckar und Rhein Getreide, am Ende auch Nachschub für die Wehrmacht. Vor dem Einmarsch der Amerikaner soll er sein Schiff versenken, damit es dem Gegner nicht in die Hände fällt; er tut es – allerdings so, dass es nach dem Kriege leicht geborgen werden und seinen Dienst wieder aufnehmen kann.

Der kleine Willi lebt derweil – mit drei Geschwistern und vier Cousinen – im Schifferkinderheim in Seckenheim. Nur in den Ferien ist er bei den Eltern, auf dem Schiff. „Während die Mitschüler bei Schulbeginn von ihrem Urlaub in Italien berichtet haben, war ich auf Kanälen unterwegs“, erzählt er schmunzelnd.

Im Alter von 15 aufs Schiff

Mit 15 geht auch er aufs Schiff, zunächst beim Vater als Schiffsjunge, 1960 – auf den Tag genau 50 Jahre lang wird er am und auf dem Wasser beruflich tätig sein. Mit 23 macht er das Große Rheinschifffahrtspatent, Berechtigung zum Befahren des Rheins von Basel bis zur Mündung in die Nordsee, auf Main und Neckar sowie auf den Kanälen.

Anfang der 1970er Jahre über-nimmt Wilhelm Müßig den väterlichen Betrieb, verkauft die „Johanna“, ersetzt sie durch ein 1500-Tonnen-Schiff, die „Eberbach“, schippert mit Ladegut auf deutschen und europäischen Flüssen. Doch es sind schwierige Zeiten für die Binnenschifffahrt: Die Brummis machen ihr im Güterverkehr zunehmend Konkurrenz. Hinzu kommt eine private Neuorientierung: 1973 heiratet er, ein Jahr darauf kommt die Tochter zur Welt, 1978 der Sohn. Müßig will sesshaft werden. Er verkauft die „Eberbach“, sucht einen Job, der seiner Profession nicht fremd ist: beim Staatlichen Hafenamt Mannheim.

Dessen Direktor Walter Heck greift zu. Einen Mann, der nicht nur das Große Rheinschifffahrtspatent besitzt, sondern auch das Radar- und Gefahrgutpatent, den kann er sehr gut gebrauchen. Zunächst wird Müßig für den Rheinauhafen zuständig, mit gut zwei Millionen Tonnen Steinkohle-Umschlag pro Jahr schon alleine so groß wie manch anderer Binnenhafen insgesamt.

Amerikaner verladen Panzer

Hier erlebt er die große Explosion bei der Firma Hoyer, den Bau der zweiten Hafenzufahrt und die Diskussion um die Ansiedlung des Zementmahlwerkes. Dazu den Bau der Ro-Ro-Anlage 1983, der „schwimmenden Landstraße“, dank derer die Lastwagen direkt vom Ufer aufs Schiff fahren können. Bei Großeinsätzen verladen auch die Amerikaner ihre Panzer über diese Anlage. „Die beiden Golfkriege wurden mit Material geführt, das im Rheinauhafen verschifft wurde“, weiß Müßig.

Auch über den Rheinauhafen hinaus erlebt er so Einiges: am Rheinkai die Verschiffung eines Fliegers vom Typ „Tupolew“ für das Technikmuseum Sinsheim oder weniger spektakulär: die Betreuung von Gästen aus Fahrgastschiffen, die ihre Abfahrt verpassen und sich hilfesuchend im Hafenamt melden. „Den oft verzweifelten Touristen war jedoch schon damit geholfen, dass ich ein Taxi bestellt habe, das sie zum nächsten Halt nach Speyer fuhr.“

1990 wird Müßig Haupthafen-meister, eine Art Chef der Hafenpolizei an Land; auf dem Wasser ist ja die Wasserschutzpolizei zuständig. Seine Aufgabe ist die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung im Hafengebiet, mit 11,3 Quadratkilometern immerhin das flächengrößte in Deutschland: Vergabe der Liegeplätze, Berechnung der Liegegebühr, Bußgelder bei Verstößen.

1990 erfolgt auch die Umwandlung des Hafens von einer Behörde in die staatliche GmbH. Die Aufgabe, den Hafen nunmehr als modernen Dienstleister zu sehen, nimmt Müßig an, wie Hafendirektor Roland Hörner bei seiner Verabschiedung 2010 lobt. Müßig platziert den Hafen in der Öffentlichkeit, leitet Führungen, betreibt aktiv Pressearbeit.

Das alles fällt ihm so leicht, weil Wirken am und auf dem Wasser schlechthin sein Leben ist, auch außerhalb des Berufes. Denn natürlich besteht auch sein privates Hobby im Segeln. Und sogar im Ruhestand stellt er sich für Binnenschiffer zur Verfügung, wenn ihr Kahn auf dem Rhein zu lavieren ist: „Denn nicht alle dürfen und können das.“

Die Zeit, die bleibt, die gehört den vier Enkeln. Gemeinsam mit ihnen sowie Tochter Anke, Wirtschaftsprofessorin in Luxemburg, und Sohn Jörg, Winzer in Wachenheim, wird der Geburtstag Corona-bedingt in kleinem Kreise gefeiert – an Land.

