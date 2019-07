Ein Leben für die Waldhof-Familie

Für Horst Kilian steht fest: „Der Waldhof ist für mich wie eine Familie.“ © Nowey

Er ist einer der derzeit langjährigsten Funktionäre beim SV Waldhof Mannheim: Horst Kilian kam in den 1970er Jahren zum Verein am Alsenweg, als sein damals siebenjähriger Sohn Thomas begann, die Fußballschuhe zu schnüren. „Wir haben damals am Speckweg gewohnt und es lag nahe, zum SVW zu gehen“, war die Entscheidung für die Blau-Schwarzen erst einmal nur pragmatischer Natur. Daraus entwickelte sich allerdings eine immer innigere Beziehung zu dem Verein, so dass Kilian heute sagt: „Der Waldhof ist wie ein Virus, er ist unheilbar. Waldhof ist für mich wie eine Familie.“

Kaum ein anderer prägte und lebte über all die Jahrzehnte – seit 1980 ist er mehr oder weniger führend in der Jugendleitung aktiv – den Begriff der Waldhof-Familie wie Horst Kilian. Er war sich nie zu schade, die Jugendspieler mit einem Bus abzuholen. Anfangs war er noch viele Jahre Betreuer der A-Jugend, die er mit ins Finale der Deutschen Meisterschaft im Jahr 1996 gegen Borussia Dortmund begleitete. In den Jahren von 1996 bis 2007 war Kilian zudem unter den Präsidenten Wilfried Gaul und Hans-Joachim Bremme auch Präsidiumsmitglied. Seit 30 Jahren ist er Mitglied im Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG) und seit 2007 Mitglied im Ehren- und Ältestenrat. 2011 wurde er vom DFB im deutschen Fußball in den „Club 100“ aufgenommen.

Aufgewachsen ist Kilian nach seiner Geburt im schlesischen Habelschwerdt in der Mannheimer Oststadt, wo er die Pestalozzischule besucht hat. Nach der neunten Klasse begann er eine Lehre bei einer Telefongesellschaft in Karlsruhe, wo er dann zunächst in der Telefon-Vermittlungsstelle arbeitete. Später war er Personalrat, anschließend Betriebsrat und viele Jahre Betriebsratsvorsitzender bei der Telekom. Am Samstag feiert Kilian seinen 75. Geburtstag im Familienkreis. Nach einem gut überstandenen Schlaganfall wünscht er sich neben Gesundheit nur eins: „Einen Sieg des SV Waldhof gegen Meppen.“

