Ein Lederköfferchen als Entschuldigung

Es war wohl 1959/60, als ich ca. 20-jährig schwimmen lernen wollte. Nach Anmeldung zu einem Schwimmkurs stand ich im wunderschönen Schwimmpalast am Beckenrand und konnte mich nicht entschließen, in das für mein Empfinden eiskalte Wasser zu steigen. Als ich nach mehrmaliger Aufforderung des jungen Schwimmlehrers immer noch keine Anstalten machte, ins Wasser zu kommen, gab er mir einen leichten Schubs, so dass ich ins Wasser fiel. Er gab sich große Mühe, mir das Schwimmen beizubringen. Ich weiß nicht mehr, ob es einen zweiten Versuch gab – gelernt habe ich es erst viele Jahre später. Der Schwimmlehrer entschuldigte sich am Schluss und bot mir an, im Kaufhaus Vetter, wo er als Verkäufer arbeitete, einen verbilligten Einkauf tätigen zu können. Ich stimmte zu und kaufte mir ein kleines Lederköfferchen, welches ich noch heute besitze.

Da ich nur in einem kleinen Zimmer, natürlich ohne Bad, in der Neckarstadt wohnte, habe ich ein paar Mal ein Wannenbad mit großem Vergnügen genossen – selige Minuten im wohlig warmen Schaumbad, bis die Badefrau kurz vor Ende der Badezeit an die Türe klopfte. Auch die gut bestückte Bibliothek besuchte ich regelmäßig, um mich reichlich mit interessantem Lesestoff zu versorgen.

Irmgard Laux, Heddesheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020