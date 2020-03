Ein Mandelbaum als Ausdruck der Verwurzelung

Der 4. März 1995, ein langer Samstag, schönes Wetter, 10 000 Menschen in der Stadt. Doch nicht zum Bummeln sind diesmal viele – auch aus dem Umland – nach Mannheim gekommen. Die neue Moschee am Luisenring ist das Ziel der Neugierigen. Sie säumen die Straßen, Autos stauen sich auf dem Ring, es duftet nach Döner, auf dem Toulonplatz spielt eine Janitscharenkapelle zum Auftakt der Feierlichkeiten.

Küsschen, Umarmungen, strahlende Gesichter. Von diesem Ereignis haben die Mannheimer Türken lange geträumt: raus aus dem kleinen Raum im Hinterhof in G 7, 18, rein in die repräsentative Gebetsstätte, die zunächst die größte in Deutschland ist. Die Gastarbeiter von einst haben Wurzeln geschlagen und sich emanzipiert. Man ist stolz. 32 Meter ragt das Minarett neben der Kuppel in den Himmel und bietet im Stadtbild ein sichtbares Zeichen für die Ankunft der Muslime in der Stadtgesellschaft.

Fast zehn Millionen Mark teuer

Beim Festakt vor politischer Prominenz, Vertretern anderer Glaubensgemeinschaften und Würdenträgern aus der Türkei spricht Oberbürgermeister Gerhard Widder von einem gelungenen Bauwerk. Die neue Moschee nennt er ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit, die in Mannheim Tradition habe. Sie sei Teil des religiösen und gesellschaftlichen Lebens der Menschen, die seit über zwei Jahrzehnten an der Entwicklung der Stadt mitgewirkt hätten. Er erinnert an heftige Diskussionen im Vorfeld und würdigt den Beitrag der Christlich-Islamischen Gesellschaft, die im Zuge der Auseinandersetzungen entstanden war. Jetzt werde sich zeigen, wie das Miteinander gelinge. „Es liegt an uns allen, wie wir diesen Auftrag mit Leben füllen“, sagt Widder und überreicht als Geschenk einen Mandelbaum.

„Wir leben in dieser Stadt und teilen aus diesem Grunde ihre Gesellschaftsordnung“, bekräftigt Osman Özay, Vorsitzender des Islamischen Bundes, des Trägervereins der Moschee, den Willen zur Integration. „Wir alle gemeinsam können nicht genügend gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit in Deutschland tun“, sagt er. In seiner Ansprache blickt er auf die Entstehungsgeschichte des zehn Millionen Mark teuren Kuppelbaus – fast sieben Millionen kommen aus Spenden und Eigenleistungen, aus der Stadtkasse fließt kein Steuergeld.

Angefangen hatte alles mit der Gründung des Islamischen Bundes 1972. Mitte der 1980er Jahre, als klarwurde, dass viele in Deutschland bleiben würden, entschied man sich, „ein menschenwürdiges Gotteshaus zu bauen“. 1991 begannen die Planungen. Das Vorhaben für 20 000 Muslime rief zunächst bei vielen Anwohnern, vor allem im Jungbusch, Widerstand hervor. Von „Überfremdung“ war die Rede. Özay ging auf die benachbarten Kirchengemeinden und den Ausländerbeauftragten der Stadt zu. Gemeinsam gründete man 1991 die Christlich-Islamische Gesellschaft, die die Kommunikation in Gang setzte. Um den Dialog weiter auszubauen, wurde das Institut (heute: Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e. V.) gegründet.

Bau dauert zwei Jahre

Zwei Jahre dauerte der Bau, der neben dem Gebetssaal mit Kalligraphien und den rituellen Anlagen auch Geschäfts- und andere Räume beherbergt. Ziel war es, eigene, deutschsprachige Imame auszubilden sowie sich als eigenständiger Verein zu etablieren. Das gelang nicht. Bis heute ist der Verein, die Türkisch Islamische Gemeinde zu Mannheim, Mitglied im Dachverband Ditib, der umstrittenen Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion in der Türkei.

