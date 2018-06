Ein Mann mit Energie und Engagement

Anzeige

Ganz zurückgezogen hat er sich nicht – dafür ist Hoyningen-Huene viel zu sehr Kämpfernatur. Hinter den Kulissen versucht er weiter, angefangene Projekte zu einem guten Ende zu bringen, etwa bei der Unterstützung des Klinikums, der Medizintechnik und der Etablierung eines Fraunhofer-Instituts.

Doch so gerne er an der Seite der Stadt und für die Stadt kämpft, so sehr kann man im Rathaus Hoyningen-Huene auch als Gegner erleben. So behauptet er als Vorsitzender des Kuratoriumsvereins der Abendakademie, der dort 30-prozentiger Mitgesellschafter ist, mit Vehemenz die Eigenständigkeit der Volkshochschule gegenüber der Stadt.

Kampf fürs Kammerorchester

Das Rüstzeug für all diesen Einsatz hat sich der in Lodz (Polen) geborene, aber längst zum Kurpfälzer gewordene Jubilar an der Hochschule Mannheim geholt. Nach dem Studium der Verfahrenstechnik sowie Tätigkeit bei der BASF wurde er 1972 hier Professor, 1981 Prorektor und 1985 Rektor. Als seine Ära 2007 zu Ende ging, hatte er Studentenzahl und Fläche verdoppelt, neue Studiengänge etabliert und zugleich in seinen 20 Jahren an der Spitze der Landesrektorenkonferenz gezeigt, wie erfolgreiche Lobbyarbeit geht.

Dieses Talent nutzt er jetzt für andere Zwecke – etwa um als Verwaltungsrat der Gemeindediakonie Aufträge bei der Wirtschaft für Behindertenwerkstätten zu akquirieren oder die Stiftung Technoseum aufzubauen. Besonders viel Zeit bringt er als Vorsitzender des Trägervereins des Kurpfälzischen Kammerorchesters auf, seine Erfahrung ist in vielen Hochschulräten, Beiräten und Aufsichtsräten gefragt. Aber man kann stets auf seine Hilfe zählen und zugleich mit ihm auch sehr herzlich lachen – was er nicht nur als Präsident der Herrenrunde „Trinkwasser-Sparverein“ beweist.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.06.2018