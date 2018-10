Ein Mensch mit vielen Facetten

Neben dem Sarg, dekoriert mit Rosen, stand auf einer Staffelei ein Porträtfoto des Verstorbenen mit Klarinette in der Hand. „Offiziell gehörte Jochen Brauer keiner Glaubensgemeinschaft an. Doch angesichts des Todes werden wir alle zu Gläubigen“, sagte der katholische Pfarrer Jürgen Weber. Auf dem Friedhof in Neckarau war gestern die Beerdigung des berühmten Jazzmusikers Jochen Brauer. Der aus

...