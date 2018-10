Ein Nachmittag zu Japan-Reisen

Ins sagenumwobene Land der Kirschblüte entführt ein Vortrag am Mittwoch, 24. Oktober, um 14.30 Uhr in den Reiss-Engelhorn-Museen. Kunsthistorikerin Stephanie Herrmann heftet sich an die Fersen der berühmten Mannheimer Carl und Anna Reiß. Das Geschwisterpaar reiste 1893 nach Japan und brachte eine große Foto-Sammlung mit. Die handkolorierten Abzüge mit Städteansichten, Bildern von Park- und Tempelanlagen sowie Porträts gewähren Blicke auf Land und Leute. Der Vortrag ist Teil der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ im Museum Weltkulturen D 5 und klingt gemütlich bei Kaffee und Kuchen aus. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0621/293-3150 wird gebeten. pwr

