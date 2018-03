Ein Nachmittag zur Architektur

Anzeige

Dass es sich lohnt, den Blick bei einem Spaziergang durch die Mannheimer Quadrate nach oben schweifen zu lassen, zeigt Kunsthistorikerin Tanja Vogel am kommenden Mittwoch, 28. März, beim „Kulturschmaus am Nachmittag“ in den Reiss-Engelhorn-Museen. In ihrem Vortrag verrät sie den Zuhörern, welche schönen und überraschenden Details so manche Häuserfassaden der Innenstadt zieren. Die Veranstaltung findet um 14.30 Uhr im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D 5 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0621-293.3150 wird gebeten. Der Vortrag ist Teil der beliebten Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“. Jede Veranstaltung klingt am Ende gemütlich bei Kaffee und Kuchen aus. pwr