Ein Neuwagen als Hauptpreis der Tombola

Das gab es schon seit neun Jahren nicht mehr: einen Neuwagen als Hauptpreis bei der Tombola des Blumepeterfests. Das richtet der Feuerio wieder zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ am 28. September am Wasserturm aus, und nun erhielt der Feuerio das Fahrzeug im Autohaus Ivancan auf der Mallau.

„Ein Highlight in den alljährlichen Blumepeter-Vorbereitungen“, freut sich Volker Dressler, Vizepräsident des Feuerio, der die ganzen Fäden der Organisation des Benefizfests in der Hand hält. Mit Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke erhielt er einen neuen Hyundai „i10“ im Verkaufswert von 13 580 Euro. „Er funkelte in der Morgensonne“, so Dressler strahlend über das 67 PS starke Gefährt mit Radio, Klimaanlage, Bordcomputer und allerlei weiteren Extras. Das Autohaus Invancan in Ludwigshafen stellt dank der guten Kontakte zu Tschierschke schon seit Jahren die Hauptgewinne zum Blumepeterfest. Zuletzt war es stets ein guter gebrauchter Wagen. „Nun sind wir sehr dankbar, ein Neufahrzeug als Hauptpreis präsentieren zu können“, so Dressler.

„Uns hat die Idee, die hinter dem Fest steht, voll überzeugt, und wir wollen unseren Teil zum erfolgreichen Gelingen der guten Idee beitragen“, sagte Robert Zanolla, Verkaufsberater des Autohauses, und packte noch einen kompletten Satz Winterreifen in den Kofferraum. Auch um die Überführung an den Gewinner kümmert er sich.

Sehr gute Nachrichten kommen schließlich von Gwendolyn Wentzlaff, Chefin vom Café „Mohrenköpfle“ in der Mittelstraße. Sie ist Herz und Seele des Kuchenstands beim Blumepeterfest. Dass der „MM“ vor zwei Tagen einen Bericht mit der Überschrift „Es fehlen noch Kuchen“ gebracht habe, hätte sich gelohnt, freut sie sich. So reagierte die Firma Pro Concept Holding AG sofort, zahlte 600 Euro und finanziert damit 30 Kuchen. Sybille Lotterer, Vorsitzende des DHB-Netzwerks Haushalt, früher bekannt als Hausfrauenverband, meldete sich auch gleich. Ihre Mitglieder, auch jährlich mit einem Adventsbasar für die „MM“Aktion „Wir wollen helfen“groß im Einsatz, schieben 15 Kuchen eigens in den Ofen und bringen sie zum großen Benefizfest.

Die Konditorei-Café Blum steuert fünf Kuchen bei, ebensoviele die Juwelenbörse Michael. Auch Hannelore Meckle ist mit fünf Kuchen für den guten Zweck dabei, Hans-Gert Schweigert mit drei Kuchen. Jeweils zwei Kuchen haben Kathrin Bauch, Christa Bierenbroth und Ingrid Krobath für den übernächsten Samstag zugesagt, Frau Zecher einen Johannisbeerkuchen. „Das kann sich sehen lassen – und ich habe noch welche in Aussicht“, freut sich Gwendolyn Wentzlaff, dass ihr Appell sofort erhört worden ist.

