Ein offenes Haus der Geschichte

Anzeige

Sie sind noch immer überrascht: Auf enorme Resonanz ist der Tag der offenen Tür im Marchivum, Mannheims neuem Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung im Ochsenpferchbunker, gestoßen. „Das Interesse war riesengroß und aus vielen Besuchern sprudelten angesichts der Atmosphäre im Haus und der vielen Anregungen eigene und erzählte Familienerinnerungen“, so Helen Heberer, die Vorsitzende vom Freundeskreis Marchivum. 67 neue Mitglieder konnte sie an dem Tag gewinnen – und weitere Spenden für das Projekt „Filmschätze retten“. Um das zu unterstützten, stellen wir an jedem Donnerstag auf dieser Seite einen historischen Film aus den Beständen des Marchivum vor.

Das Marchivum hat auf die große Resonanz am Tag der offenen Tür reagiert und bietet bis Ende Mai mittwochs ab 17 Uhr regelmäßig kostenlose Führungen an. „Das Marchivum möchte ein lebendiges, offenes Haus sein. Die vielen Besucher zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Direktor Ulrich Nieß. pwr