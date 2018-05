Ein Pfälzer Kurfürst in München

Um Kurfürst Carl Theodor und die pfalz-bayerischen Einigungspläne geht es in einem Vortrag am Donnerstag, 5. Dezember, 19 Uhr, in den Reiss-Engelhorn-Museen. Prof. Ferdinand Kramer, Historisches Seminar Ludwig-Maximilian-Universität München, berichtet im Rittersaal des Schlosses, wie die Kurpfalz und insbesondere die Residenzstadt Mannheim von Carl Theodor (1724-1799) profitierten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.12.2013