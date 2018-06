Ein Plädoyer für Russland

Anzeige

Diesen Hinweis griff Krone-Schmalz gerne auf. Nach ihrer Ansicht liegt es „im ureigenen Interesse“ der Europäer und besonders der Deutschen, eng mit Russland zusammenzuarbeiten: „Wir sind natürliche Partner“, so Krone-Schmalz. „Auch die Mehrheit der Deutschen ist an einem guten Verhältnis interessiert“, betont sie unter kräftigem Beifall: „Was mir nicht in den Kopf will, ist, warum Entscheidungsträger in Politik und Medien das nicht zur Kenntnis nehmen!“

Nato-Osterweiterung als Fehler

Nach Meinung von Krone-Schmalz sind allein die USA nicht an einer Einigkeit in Eurasien interessiert. Sie würden daher alles tun, die politischen Beziehungen „zu schwächen und zu zerstören“. Europa als Bollwerk gegen Russland aufzubauen, sei aber „ein Kardinalfehler von Politik und Medien“, klagt sie.

Dass alle, die nach Ende des Ost-West-Konflikts auf dauerhaften Frieden gehofft hätten, nun „vor einem Scherbenhaufen“ stünden, liege an der Nato-Osterweitung, „der größte Fehler seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, behauptete Krone-Schmalz. Man habe „russische geostrategische Interessen einfach zu lange nicht ernst genommen“.

Dazu zähle etwa die Stationierung der Schwarzmehrflotte auf der Krim. Es sei „naiv bis arrogant“, nicht zu erkennen, dass Russland deshalb eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine nicht habe dulden können. Weder die russische Militärpräsenz dort noch das Referendum auf der Krim für einen Beitritt zu Russland seien völkerrechtswidrig gewesen. Eine Annexion der Krim durch Russland, also eine gewaltsame Angliederung gegen den Willen der Bevölkerung, hat es nach ihrer Ansicht nicht gegeben. Und auch Putin („Auch, wenn ich einiges an ihm zu kritisieren habe“) könne sich auf die große Mehrheit der Bevölkerung seines Landes stützen.

Ausdrücklich warnte Krone-Schmalz daher Europa davor, sich auf eine „Eskalationsspirale“ einzulassen. Die derzeitige Entwicklung nannte sie „unangemessen und hochgradig gefährlich“. In Deutschland fehlten jedoch „informierte und ideologiefreie Debatten“ darüber, beklagte sie.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.06.2018