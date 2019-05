Ein Prozent kann bei der Kommunalwahl in Mannheim für einen Sitz reichen

Mannheim.Vor fünf Jahren war der Schock groß: Mit nur 1,1 Prozent schaffte es die NPD in den Gemeinderat. So etwas könnte sich am Sonntag wiederholen. Das liegt an einigen Besonderheiten des Kommunalwahlrechts. Eine Fünf-Prozent-Hürde oder andere Sperrklauseln gibt es hier nicht. Die 48 Mandate gehen auch nicht an die 48 Bewerber mit den meisten Stimmen. So hat es 2014 (der mittlerweile verstorbene)

...