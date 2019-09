Ein Roller fährt zur Tombola

„Windstorm“ heißt er, man kommt damit also stürmisch wie der Wind voran: Ein Elektro-Motorroller „Windstorm-E-Urbano“ zählt zu den Hauptpreisen der Tombola beim Blumepeterfest. Das richtet der Feuerio wieder zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ am 28. September am Wasserturm aus, und den E-Roller meldet er erfreut als neueste Spende.

Sie stammt von Henry Schies, Geschäftsführer der Schies Wertelogistik GmbH (kurz: Schies WL), spezialisiert auf Geldtransporte. Schies sorgt nicht nur immer dafür, dass die Einnahmen des Blumepeterfests sicher sind, sondern engagiert sich auch gerne als Tobmola-Spender.

Noch weitere wertvolle Tombolagewinne sind zu nennen. Die Juwelenbörse Michael spendet vier kleine Silberleuchter aus 925er Sterlingsilber, hergestellt in den 1930/40er Jahren. Walter Wenz, pensionierter Polizeibeamter, lieferte in der Geschäftsstelle einen ganzen Karton mit Büchern, Tischläufer und Tischdecke, Kissen, Kerzen, Kosmetikartikel, und noch viel mehr ab. Auch Musiker Adax Dörsam, der zu den bekanntesten deutschen Gitarristen zählt, kam eigens vorbei: Fünf CDs steckten in seiner Tüte. „Mit harmonischen Gründen“ wünschte er weiter viel Erfolg bei der Vorbereitung des Benefizfests.

Gewürze als Gewinne

Die traditionsreiche Mannheimer Firma Insula Gewürze Gustav Essig aus Käfertal packte eigens für den guten Zweck sechs Rucksäcke mit Gewürzen als Gewinne. Immer begehrt sind auch Theaterkarten: Das Nationaltheater ist daher gerne beim Blumepeterfest dabei mit jeweils fünf mal zwei Tickets für „Liebestrank“, „Geniale Freundin“ sowie „Blaubarts Geheimnis“.

Der bekannte Fasnachter und Autor Rainer Holzhauser schickte vier Bücher mit seinen Mundart-Gedichten, Hermann Anhorn, Präsident des Feuerio-Ältestenrats, zwölf Flaschen Wein sowie ein Bodenreinigungs-Set. Zehn Gutscheine zu je 25 Euro für das Dreh-Restaurant Skyline im Fernmeldeturm schickt „mit freundlichen Grüßen aus luftiger Höhe“ Inhaber Florian Polomski – eine schöne Geste! pwr

