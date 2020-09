„Ein Schatz, den uns niemand mehr nehmen kann“

Einfach die Koffer packen und drauflosreisen – so einfach war es 1986 nicht. Erst recht nicht bei dem Ziel, das sich Angelika und Gerd Gräber ausgesucht hatten. Ein „Carnet de Passage“ für die zollfreie Einfuhr ihres Autos mussten sie sich besorgen, eine spezielle Bankbürgschaft, eine Autoversicherung und einen internationalen Führerschein. „Wir haben bestimmt zwei Jahre lang geplant“, erzählt Gerd Gräber. Dann erst konnte es losgehen. Mit ihrer weißen „Ente“ fuhren die Mannheimer in zweieinhalb Tagen bis nach Istanbul. Von dort aus ging es weiter. Durch die Türkei und Syrien bis nach Jordanien.

Angelika und Gerd Gräber sitzen im Schatten eines Baumes hinter ihrem Haus in der Gartenstadt: zwei Weltenbummler, die bescheiden geblieben sind. Warum sich die Zeitung für ihre Geschichte interessiert, verstehen sie nicht ganz. Dabei würden ihre Erlebnisse Bücher füllen.

Wie viele Länder sie besucht haben? Sie haben nie gezählt. Aber Gerd Gräber hat eine Liste: Fast 90 Reisen in mehr als 40 Länder stehen darauf. Klassische Ziele wie Mallorca und die Toskana waren dabei, aber auch Orte, die viele Menschen nur vom Hörensagen kennen: Usbekistan, Eritrea, die Osterinseln. Vor allem das Interesse an anderen Kulturen ließ und lässt sie immer wieder in die Ferne schweifen. „Wenn man einmal anfängt, führt die eine Reise zur nächsten“, sagt Gerd Gräber.

Manche Ziele sind aus heutiger Perspektive geradezu spektakulär. Wie eben die Reise nach Syrien. Zuvor hatte Gerd Gräber zusammen mit seinem Vater ein aufklappbares Zelt auf den Citroen gebaut: die perfekte Möglichkeit, um auch dort zu übernachten, wo keine Unterkunft zu bekommen war. Auf dem Gartentisch liegt ein Fotobuch mit Aufnahmen der Reise nach Syrien und Jordanien, Gerd Gräber hat damals viel fotografiert: die antike Oasenstadt von Palmyra, die Umayyaden-Moschee in Damaskus, die Häuser und Menschen von Aleppo. Angelika Gräber spricht ein bisschen Arabisch. Das machte es einfacher, Kontakt zu den Menschen zu knüpfen.

„Blühendes“ Syrien

Heute müsste man um sein Leben fürchten, wenn man auf diese Weise in das Land reisen würde, in dem seit neun Jahren ein Bürgerkrieg die Bevölkerung zermürbt. Die Gräbers aber haben Syrien noch ganz anders erlebt. Natürlich, auch 1986 war das Land eine Diktatur. Ein Foto vom Vater des heutigen Machthabers hing in jeder Tankstelle. „Aber es war auch ein blühendes Land. Man hatte das Gefühl, dass die meisten Menschen nicht in Armut lebten“, sagt Angelika Gräber.

Mehrere aktuelle Krisenherde haben die Mannheimer noch ganz anders erlebt. 1985 streiften sie durch die Tausend-und-eine-Nacht-Altstadt der jemenitischen Hauptstadt Sanaa, heute wüten Krieg und Hungersnöte in dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel. 1990 reisten sie unter beschwerlichen Bedingungen durch Mali, heute leidet das Land unter Islamismus, Separatismus und jüngst auch einem Militärputsch. Am Fortschritt der Menschheit könne man da schon manchmal zweifeln, sagt Angelika Gräber – aber nie haben die beiden an den Menschen selbst gezweifelt. Bis auf den einen oder anderen Taschendiebstahl haben sie auf all ihren Reisen nichts wirklich Schlimmes erlebt.

Früher mussten die Gräbers noch aufwendig in Bibliotheken recherchieren, bevor sie in die Ferne aufbrechen konnten. Zwei Reiseführer – über Äthiopien und die ostafrikanische Suaheliküste – haben sie selbst geschrieben. Ein Hotel suchten sie sich meistens spontan vor Ort. Als 2018 beide in Pension gegangen waren, flogen sie nach Korfu – und waren überrascht, als das nicht möglich war: Die Unterkünfte waren alle schon online ausgebucht.

Es gibt noch weiße Flecken auf der Gräberschen Landkarte. Südafrika und Namibia stehen auf der Liste der Staaten, die sie noch sehen wollen. „Wir haben immer schon unser Geld verreist“, sagt Angelika Gräber und lacht. Dafür sind die beiden heute reich an Eindrücken und Erinnerungen. „Das ist ein Schatz, den uns niemand mehr nehmen kann.“ Kontakte zu Menschen, die sie auf ihren Reisen kennengelernt haben, bestehen zum Teil heute noch. Doch nicht nur über fremde Länder und Kulturen haben die Gräbers viel erfahren, sondern auch über sich selbst und das eigene Land. „Man lernt durchaus zu schätzen, worüber man vorher die Nase gerümpft hat“, sagt Angelika Gräber – etwa die Organisation des deutschen Alltags.

Anfang dieses Jahres waren die Gräbers in Ägypten. Dann aber kam Corona, Fernreisen sind auf unbestimmte Zeit kaum möglich. Ein Problem für Menschen mit Fernweh? Gerd Gräber schüttelt den Kopf. „Wir sind dafür im Kopf gereist“, erzählt er. Er und seine Frau haben ein Fotobuch mit Aufnahmen einer Reise über die griechischen Inseln zusammengestellt. Und sie haben bei Ausflügen in die Seitentäler der Bergstraße den Reiz der Heimat neu entdeckt.

