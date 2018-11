Ein Schmuckstück am Ring

Schon die ersten Schritte in den tiefen, historischen gemauerten Gewölbekeller zeigen, wie richtig die Jury mit ihrer Entscheidung lag: Der Verein Stadtbild hat den jährlich vergebenen „Preis für Denkmalpflege“ den Eigentümern des Hotels und Restaurants „Kleiner Rosengarten“ in U 6,19 zuerkannt, weil „das denkmalgeschützte Gebäudes bestands-erhaltend saniert wurde und nun in neuer Schönheit

...