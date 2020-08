Ein Schutzmann alter Schule

Er wollte nach Wien, die Gemälde des berühmten Romantikmalers Moritz von Schwind im Foyer des Opernhauses anschauen – schließlich ist er sein Ur-Ur-Enkel. Doch wegen der Corona-Krise hat Norbert Stier diese Reise abgesagt. Nun feiert der Träger des Bloomaulordens, bekannt als wortgewaltiger wie einflussreicher Polizeigewerkschafter sowie erfolgreicher Tanzsportler, seinen 80. Geburtstag zu Hause.

Dass Mannheimer die „Kurden Baden-Württembergs“, sprich ständig benachteiligt seien – das hat Stier mal lautstark einem Innenminister vorgehalten. Schon während der Lehre als Kfz-Schlosser beim Benz als Jugendvertreter aktiv, wurde Stier auch nach dem Wechsel zur Polizei gleich gewerkschaftlich aktiv. Zunächst bei der ÖTV engagiert, sorgte er dann maßgeblich mit dafür, dass die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in den Deutschen Gewerkschaftsbund aufgenommen wurde.

Als Landesvorstand sowie Personalrat war Stier ein seine Vorgesetzten auf allen Ebenen und die Landespolitiker unermüdlich nervender, aber oft erfolgreicher Kämpfer für bessere Personal- und Sachausstattung der Polizei. Doch bewusst ließ er sich nie ganz für die Personalratstätigkeit freistellen, was problemlos möglich gewesen wäre: Er blieb gerne aktiv an der Basis, zuletzt als Erster Polizeihauptkommissar und Leiter des Reviers Käfertal.

Stier fühlte sich immer als „Schutzmann“ im wahrsten Sinne des Worts. So unkonventionell, wie er bis 2000 das Käfertaler Revier führte, wäre das heute undenkbar – aber er war beliebt, pflegte enge Kontakte zu Vereinen, zur Bevölkerung, zu Geschäftsleuten und sorgte auf seine schlitzohrige Weise erfolgreich für Ordnung. Stiers Motto: „Bürger für Polizei – Polizei für Bürger.“ So überschrieb er die Einladungen zu den 17 Tagen der offenen Tür mit Revierfest, die er organisierte. Als er in Ruhestand ging, endete leider diese schöne Tradition.

Bei Olympia in München dabei

Als bester Fünfkämpfer wurde Stier 1963 zum „Polizeisportler des Jahres“ geehrt. 1975 zählte er zu den Polizisten, die in den Ordnungsdienst der Olympischen Spiele München berufen wurden – wo er hautnah das schreckliche Attentat auf die israelische Mannschaft miterlebte.

Dabei praktizierte er früh Sport als Integrationshilfe: Als er auf Streifenfahrten herumlungernde Jugendliche sah, gründete er im katholischen Gemeindezentrum den Tanzkreis Vogelstang, holte die Jungs und Mädchen so von der Straße. Das war die Keimzelle der Talentfördergruppe von „Blau-Weiß“, die später zur Fusion der Tanzsportclubs zu „Blau-Gold-Casino“ führte. Bis 2017 arbeitete er als Trainer der Tanzsportabteilung beim TV 1877 Waldhof, bis 2018 als Wertungsrichter für den Deutschen Tanzsport-Verband bei Turnieren. pwr (Bild: Privat)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020