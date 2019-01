Ein Schwabe erzählt Geschichten über Mann und Frau

Der schwäbische Kabarettist LinkMichel bleibt seinem Lieblingsthema auch in seinem aktuellen Bühnenprogramm treu: In „Charmeoffensive“ beschreibt er in gewohnter Manier die alltäglichen Kuriositäten der beiden Geschlechter. Ob Beziehung, Erziehung, Nachbarschaft oder Freundeskreis – LinkMichel hat nagelneue Geschichten aus dem Alltag im Gepäck. Darin nimmt er das allgegenwärtige Menschelnde aufs Korn, ohne dabei vor seinen eigenen Unzulänglichkeiten haltzumachen. Für sein Gastspiel am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in Gehrings Kommode verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019